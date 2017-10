POL-E: Essen: Unbekannter Täter versucht mit Falschgeld zu bezahlen - Fotofahndung - Wer kennt den Mann?

1 weiterer Medieninhalt

Essen (ots) - 45355 E.- Borbeck: Ein bislang unbekannter Mann versuchte am 22. April 2017, gegen 5:45 Uhr, an einem Kiosk auf der Heinrich-Brauns-Straße mit einem 50EUR- Falsifikat zu bezahlen. Bei der Überprüfung des Geldscheines fiel dem 51-jährigen Kioskmitarbeiter jedoch die Fälschung sofort auf und er verständigte die Polizei. Der Unbekannte flüchtete daraufhin zu Fuß in Richtung Am Brachland.

Der gefälschte 50EUR Geldschein wurde durch die eintreffenden Beamten sichergestellt. Eine Überwachungskamera filmte den Tatverdächtigen. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

Er soll zirka 17-25 Jahre alt und in etwa 1,70-1,75 Meter groß sein. Er hat eine schlanke Statur sowie kurze schwarze Haare. Während der Tatausführung trug der Unbekannte ein weißes T-Shirt, eine schwarze Bomberjacke und eine schwarze Schirmmütze.

Der Ermittler des Kriminalkommissariats 13 fragt: Wer kennt den Mann auf dem Bild oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsorten machen? Hinweise zu dem Flüchtigen nimmt das Essener Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. / SaSt

