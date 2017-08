POL-E: Mülheim an der Ruhr: Mutige Zeugen stoppen flüchtenden Räuber - 72-Jährige schwer verletzt

Essen (ots) - 45468 MH-Altstadt: Am gestrigen Dienstag, 8. August gegen 14:25 Uhr, begab sich eine 72-jährige Essenerin mit ihrem Mann von einem Einkaufszentrum in der Mülheimer Innenstadt auf die Leineweber Straße in Richtung Schloßbrücke. Sie bemerkten hinter sich einen Mann, der beim Vorbeirennen die Handtasche der Dame ergriff und gewaltsam versuchte, ihr diese zu entreißen. Durch die starke Gegenwehr stürzte die Dame schwer zu Boden und wurde zudem durch den Täter einige Meter mitgeschleift, ehe sie kraftlos die Tasche losließ. Zwei im Nahbereich befindliche junge Männer (20/26) hörten die verzweifelten Schreie der Frau und verfolgten den brutalen Räuber. Als der 33-jährige Tatverdächtige die Verfolger bemerkte, schmiss dieser die Handtasche augenblicklich zur Seite. Die Verfolger ließen aber nicht locker und konnten den Mann aus Georgien festhalten, nachdem dieser eigenverschuldet stürzte. Zwei Mitarbeiter des Ordnungsamts (32/49) erkannten die Situation und unterstützen die beiden Zeugen. Bis zum Eintreffen der Polizeibeamten konnte der 33-Jährige im Auto des Ordnungsamts fixiert werden. Mittels Rettungswagen musste die 72-jährige Essenerin einem Mülheimer Krankenhaus zugeführt werden, wo ihr eine schwere Armverletzung attestiert wurde. Der georgische Staatsbürger konnte aufgrund mangelnder Deutsch- und Englischkenntnisse zur Tat nicht befragt werden. Er wurde vorläufig festgenommen und wird im Verlauf des heutigen Tages von der Kriminalpolizei vernommen. (ChWi)

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell