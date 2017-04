POL-E: Essen - Dortmund - Bochum - Gelsenkirchen - Hagen - Köln - Meckenheim - Wuppertal - Jüchen - Grevenbroich - Duisburg: Brandanschlag auf türkisches Café - 3. Fortschreibung - Haftbefehle/Durchsuchungen

Essen (ots) - Stadtgebiete: Nach dem Brandanschlag in der Essener Hubertstraße am 4. November 2016 vollstreckt die Polizei Essen heute in mehreren Städten in NRW Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse. Damals warfen aus einer Gruppe heraus Unbekannte Molotow Cocktails durch die Fenster des türkischen Cafés. Ein Mann im Innern erlitt leichte Verletzungen.

Bereits zwei Tage später saßen drei der mutmaßlichen Täter in Untersuchungshaft. Wir berichteten am 5., 6. und 7. November. Unter Federführung der Staatsanwaltschaft Essen arbeitet die Ermittlungskommission des Polizeipräsidiums Essen seitdem auf Hochtouren. Die Fahnder erwirkten 17 weitere Haftbefehle und 30 Durchsuchungsbeschlüsse. Die Vollstreckung begann heute in den frühen Morgenstunden.

Einzelheiten zu dem Großeinsatz werden heute Mittag in einer Pressekonferenz bekannt gegeben.

Wann: 9. Februar, 14 Uhr

Wo: Polizeipräsidium Essen, Büscherstraße 2-6, 45131 Essen

Medienvertreter/innen werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-1065 bei der Pressestelle anzumelden. (LL)

