POL-E: Essen: Verkehrsunfall fordert Leichtverletzten - Unfallfahrer flüchtig

Essen (ots) - 45326 E-Altenessen: Nach einem schweren Verkehrsunfall am gestrigen Tag, 1. Februar sucht die Polizei den Unfallfahrer und Zeugen. Gegen 21:00 Uhr meldete eine Zeugin einen Unfall auf der Vogelheimer Straße, Ecke Grünstraße. Dabei soll ein Fahrzeugführer (21) gegen ein Verkehrszeichen gefahren und durch die dahinter befindliche Häuserwand gestoppt worden sein. Mit mehreren Streifenwagen wurde die Einsatzörtlichkeit aufgesucht. Den Polizisten bot sich vor Ort ein großes Trümmerfeld. Nach ersten Erkenntnissen und Aussagen unabhängiger Zeugen soll sich der Fahrer des weißen 4er BMW auf der Vogelheimer Straße in Richtung Altenessener Straße befunden haben. Auf Höhe der Einmündung Vogelheimer Straße / Grünstraße kreuzte ein dunkler Audi A3 mit Gelsenkirchener Städtekennung den Fahrtstreifen, ohne auf die Vorfahrt des BMW-Fahrers zu achten. Dieser versuchte die Kollision mit dem Audi A3 zu verhindern, lenkte nach rechts und krachte in die Häuserwand. Der Unfallverursacher stoppte kurz, fuhr aber ohne sich zu kümmern in Richtung Gladbecker Straße davon. Das Verkehrskommissariat 3 sucht weitere Zeugen des Unfalls und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0201/8290 bei der Polizei melden. (ChWi)

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell