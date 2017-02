POL-E: Essen: Renitente Unbekannte schlägt mit Weinflasche um sich - Fotofahndung

Wer kennt diese Frau? Bild-Infos Download

Essen (ots) - 45136 E-Bergerhausen: Mit einer verschlossenen Weinflasche betrat am Dienstag, 11. Oktober, gegen 13:45 Uhr, eine Unbekannte eine Tankstelle an der Rellinghauser Straße und forderte die dort befindlichen Mitarbeiterinnen (60 / 53) auf, die mitgebrachte Weinflasche augenblicklich zu öffnen. Überrascht von dem harschen Ton erwiderte die Filialleiterin (60), dass sie der Aufforderung nicht nachkommen wird. Daraufhin fing die augenscheinlich alkoholisierte Frau an, die Filialleiterin zu beleidigen. Währenddessen ergriff sie eine Weinflasche aus der Kühlung und beabsichtigte, jene zu kaufen und dann Öffnen zu lassen. Dem Wunsch kam die 60-jährige nicht nach, sondern erteilte ihr - aufgrund ihres Verhaltens - ein Hausverbot. Plötzlich schlug die Unbekannte mit der eigens mitgebrachten Weinflasche in Richtung der Mitarbeiterinnen, verletzte die 53-jährige leicht und verließ die Tankstelle. Mithilfe von Bildern der Überwachungskamera fahndet die Polizei nun nach der Frau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Unter der Telefonnummer 0201/8290 werden Hinweise entgegen genommen. (ChWi)

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell