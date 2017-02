POL-E: Essen: Bewaffneter Raub im Gervinuspark - Polizei sucht dringend Zeugen

Essen (ots) - 45144 E.-Frohnhausen: Am Samstagabend (28. Januar) gegen 20:30 Uhr führte ein 60-jähriger Essener seinen Hund im Gervinuspark Gassi, als plötzlich vier junge Männer den Hundebesitzer umzingelten. Ohne Vorankündigung stieß einer der Täter dem 60-Jährigen durch seine Winterjacke mit einem Messer in die linke Körperseite. Zeitgleich entwendete ein Komplize dem Essener seine Geldbörse. Anschließend flüchtete das Quartett aus dem Park zu Fuß in Richtung Frohnhausen.

Einer der Männer soll eine grau Jeans und eine beige Jacke getragen haben. Drei der Täter sollen zirka 19-23 Jahre alt und sportlich dunkel gekleidet gewesen sein. Alle vier Männer hatten eine sportliche Statur. Der 60-jährige Essener erlitt eine Stichverletzung und musste nach erster medizinischer Versorgung vor Ort in eine Klinik gefahren werden. Es besteht keine Lebensgefahr. Der zuständige Ermittler der EG-Jugend sucht dringend Zeugen, die Hinweise zu den Gesuchten oder Beobachtungen im Bereich Gervinuspark machen können. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Essen unter der Telefonnummer 0201/829-0 in Verbindung zu setzten. /SaSt

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell