POL-E: Essen: Bottrop/Oberhausen/Essen/Gelsenkirchen: Unbekannter betankt Auto ohne zu bezahlen - Öffentlichkeitsfahndung mit Foto

Essen (ots) - Recklinghausen - Am 26. September 2016 betankte ein unbekannter Täter seinen schwarzen Mercedes an der Esso-Tankstelle an der Sterkrader Straße und fuhr dann ohne zu bezahlen vom Tankstellengelände. Beim Tankvorgang wurde der Täter videografiert. Ermittlungen ergaben, dass das an dem Auto angebrachte Kennzeichen zuvor in Bottrop entwendete worden war. Bei den weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass der Täter im Zeitraum vom 20. September 2016 bis 20. Januar 2017 weitere Tankbetrügereien in Oberhausen, Essen und Gelsenkirchen begangen hat. Wer kann Angaben zu der auf dem Foto abgebildeten Person machen? Hinweise erbittet das Fachkommissariat für Betrugsdelikte unter Tel. 0800/2361 111.

