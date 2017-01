POL-E: Essen: Schwarzer Kleintransporter flüchtet vom Unfallort - Polizei sucht weitere Zeugen

Essen (ots) - 45134 E.- Rellinghausen: Am frühen Freitagmorgen (27. Januar; 0:40 Uhr) überfuhr ein schwarzer Kleintransporter auf der Frankenstraße eine Mittelinsel und beschädigte hierbei mehrere Begrenzungspfosten und Handläufe, die auf der Verkehrsinsel verbaut waren. Eine Vielzahl von Fahrzeugteilen, die vermutlich vom Frontbereich des flüchtigen Fahrzeuges stammen, blieben an der Unfallstelle zurück. Ein unbeteiligter Zeuge wurde durch einen lauten Knall auf das Geschehen aufmerksam und verständigte die Polizei. Er beobachtete, wie sich der schwarze Kleintransporter mit orangefarbener Aufschrift, ohne den Unfall bei der Polizei zu melden, in Fahrtrichtung Essen Stadtwald von der Unfallstelle entfernte.

Weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder Unfallverursacher machen können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 zu melden. /SaSt

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell