POL-E: Mülheim an der Ruhr: Verkehrsunfall fordert schwer verletzte 73-jährige

Essen (ots) - 45468 MH-Altstadt: Gestern Morgen, 30. Januar gegen 07:50 Uhr, beabsichtigte eine 73-jährige die vierspurige Kaiserstraße fußläufig zu überqueren. Kurz zuvor stieg sie aus dem Fahrzeug ihres Mannes aus und trat daraufhin auf die Straße. Die dunkel gekleidete Fußgängerin befand auf der Fahrbahn, als sie von einem herannahenden Fahrzeug einer 42-jährigen Mülheimerin erfasst wurde. Durch die Wucht des Aufpralls zog sich die 73-jährige schwerste Verletzung am ganzen Körper zu. Ein zufällig anwesender Oberarzt (37) übernahm die Erstversorgung bis zum Eintreffen des Notarztes und der Rettungsdienste. Diese verbrachten die Frau in ein Krankenhaus nach Essen. Sowohl die 42-jährige, als auch eine sich dahinter befindliche 28-jährige Zeugin gaben bei der Polizei an, die Fußgängerin nicht gesehen zu haben. Unter anderem sollen die Dunkelheit, sowie die Witterungsverhältnisse als auch die dunkle Bekleidung der Verunfallten unfallursächlich gewesen sein. Für die Ermittlerin des Verkehrskommissariats 4 stellt sich die Frage, ob die Fußgängerin auf der Straße stand oder in der Bewegung war und bittet daher weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0201/8290 bei der Polizei zu melden. (ChWi)

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell