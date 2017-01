POL-E: Essen: Vorbestrafter Drogenhändler mit 1,5 kg Marihuana erwischt - 27-jähriger in Haft

Das sichergestellte Betäubungsmittel Bild-Infos Download

Essen (ots) - 45307 E-Leithe: Am Samstag, 28. Januar gegen 13:30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von starken Marihuana-Geruch aus einer Wohnung an der Hochfeldstraße. Die eigesetzten Beamten, die ebenfalls den penetranten Geruch feststellen konnten, schellten bei dem 27-jährigen Wohnungsinhaber, der beim Erblicken der Polizei augenblicklich eine schwarze Sporttasche vom Balkon warf. Als er ebenfalls einen Sprung kopfüber aus der 1. Etage vornehmen wollte, konnte nur ein beherztes Eingreifen der Beamten diesen verhindern. Bei der Durchsicht der Sporttasche und, nach Anforderung eines Durchsuchungsbeschlusses, seiner Wohnung konnten ca. 1,5 kg Marihuana im Wert von etwa. 15.000 Euro aufgefunden werden. Der bereits mehrfach in dem Deliktsbereich aufgefallene 27-Jährige, der noch eine 5-jährige Bewährungsstrafe abzusitzen hat, trat noch am heutigen Morgen seine Haft an. (ChWi)

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell