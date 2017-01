POL-E: Essen: Vier Verletzte nach Verkehrsunfall - Unfallfahrer verursachte möglicherweise schon vorher einen weiteren Unfall - Blutprobe

Essen (ots) - 45309 Essen-Schonnebeck: Am Samstag (28. Januar), gegen 12.30 Uhr, wurden Polizei und Rettungskräfte zu einem Verkehrsunfall auf der Huestraße gerufen. Dort waren ein weißer Kleinwagen eines Essener Pflegedienstes und ein roter Opel-Corsa frontal zusammengestoßen. Nach jetzigem Erkenntnisstand befuhr der Fahrer (40 J.) des weißen Skoda die Huestraße in nördlicher Richtung. Kurz hinter der Saatbruchstraße setzte der Fahrer zum Überholen an und wechselte deshalb auf den Fahrstreifen der Gegenfahrbahn. Dabei berührte er vermutlich einen am Straßenrand geparkten PKW, bevor er dann frontal mit dem entgegenkommenden roten Corsa zusammenstieß. Die drei Insassen dieses Fahrzeuges (alle weiblich, 42, 50, 52 Jahre) wurde verletzt und durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gefahren. Der Unfallverursacher gab zunächst an, nicht verletzt zu sein. Auch er wurde später in einem Krankenhaus behandelt. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Bereits um 11.30 Uhr wurde die Polizei zu einem Unfall mit Flucht zur Straße "Am Alfredusbad 8" gerufen. Dort war der weiße Skoda des Pflegedienstes Passanten aufgefallen, weil er mit quietschenden Reifen und überhöhter Geschwindigkeit aus der dortigen Parkgarage gefahren sei. Bei einer Nachschau wurde festgestellt, dass die Schrankenanlage des Parkhauses beschädigt worden war. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, denen der weiße Skoda-Citigo des Pflegedienstes in der Zeit von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr im Stadtgebiet aufgefallen ist. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 0201/8290. uf

