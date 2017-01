POL-E: Mülheim an der Ruhr: Linienbus (Nachtexpress) fährt gegen Hauswand - Fahrer und Fahrgäste verletzt

Essen (ots) - 45475 MH-Dümpten: Am frühen Sonntagmorgen (29. Januar) gegen 02.13 Uhr, befuhr ein Linienbus (NE 3) die Mellinghofer Straße aus Richtung Oberhausen kommend in Richtung Mülheim-Stadtmitte. In Höhe der Schultenhofstraße kam der Fahrer (49 J.) aus bisher ungeklärtem Grund von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Bus gegen eine Hauswand. Das Fahrzeug wurde bei dem Zusammenprall im Frontbereich stark beschädigt. Im Bus erlitten zwei Fahrgäste (w/18 J. m/19J.) leichte Verletzungen. Auch der Busfahrer wurde leicht verletzt. Er gab an, auf Grund eines heftigen Hustenanfalls die Kontrolle über seinen Bus verloren zu haben. Die Kollegen des Unfallkommissariats ermitteln in dieser Angelegenheit. Uf

