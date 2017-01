POL-E: Essen: Zwei Fälle von Trickdiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots) - 45359 E-Frintrop / 45143 E-Altendorf : Am 25. Januar kam es in der Zeit von 13:45 Uhr und 15:40 Uhr zu zwei Fällen von Trickdiebstahl. In Frintrop gaben sich zwei Männer vor einem 87-jährigen als Mitarbeiter eines Telekommunikationsdienstes aus. Beide gaben vor den TV-Anschluss der Wohnung prüfen zu müssen. Nach dem Betreten verwickelte einer der Männer den Senioren in ein Gespräch, während der andere mit einem Messgerät unbeaufsichtigt im Schlafzimmer verschwand. Dort entwendete er Schmuck aus einem Schmuckkasten und verließ anschließend mit den Worten, dass alles "erledigt sei" mit seinem Komplizen die Wohnung in unbekannte Richtung Die Personen können wie folgt beschrieben werden: Männlich, 165-170 cm groß, südländischer Phänotyp, akzentfreies Deutsch, kurze schwarze Haare, bekleidet mit einer schwarzen Jacke auf dem ein Abzeichen der Firma "Unitymedia" angebracht war. Eine der beiden Gesuchten trug zusätzlich eine schwarze Hornbrille.

Der zweite Fall ereignete sich in Altendorf und betrifft eine 97-jährige Rentnerin. Ein unbekannter Mann schellte an der Tür der Dame und stellte sich als Mitarbeiter einer Bank vor. Er müsse alle vorhandenen 50,- Euro-Scheine auf Echtheit untersuchen, da sich zurzeit vermehrt Falschgeld im Umlauf befinden würde. Die 97-jährige ließ den gepflegt gekleideten Mann in ihre Wohnung und übergab ihm eine Geldkassette mit 2.500 Euro. Nach eingehender "Untersuchung" erklärte er der Rentnerin, dass es sich um Falschgeld handeln und er dieses auf der Bank gegen Echtgeld eintauschen würde. In der Geldkassette hinterließ er 50 Euro und verschwand in unbekannte Richtung. Die Polizei Essen sucht in beiden Fällen Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können. Wer kann Angaben zum Sachverhalt machen? Wir möchten nochmal davor warnen, unbekannte Personen in die Wohnung zu lassen. Seien Sie bitte vorsichtig! Ein paar Tipps, wie Sie sich schützen können: Wenn es an Ihrer Tür klingelt, dann seien Sie misstrauisch und vergewissern Sie sich vor dem Öffnen der Tür, wer zu Ihnen will. Nutzen Sie den Türspion und Ihre Gegensprechanlage, wenn diese vorhanden sind. Lassen Sie sich weder persönlich noch telefonisch unter Druck setzen und in emotionale Geschichten einbinden. Wenn Sie sich unsicher sind, dann rufen Sie die Polizei an unter 110. Geben Sie unbekannten Personen kein Geld und geben Sie keine Details zu Ihrer Personen bekannt. Hinweise zu den geschilderten Fällen nimmt das Kriminalkommissariat 31 unter Telefonnummer 0201/829-0 entgegen.(DaSp)

