POL-E: Essen: Zeuge verfolgt flüchtenden Unfallfahrer und dessen Beifahrer - Polizei sucht Zeugen und etwaige Geschädigte

Essen (ots) - 45127 E-Stadtkern: Am Mittwoch, 25. Januar gegen 17:30 Uhr, bemerkte ein Zeuge (19) einen blauen Ford Focus, der beim Ein- oder Ausparken an der Gerswidastraße einen hinter sich befindlichen Citroen C3 stark beschädigte. Der Essener verfolgte den Flüchtenden über den Gänsemarkt in Richtung I. Weberstraße, von dort in die Kreuzeskirchstraße und zur Rottstraße. Während der Verfolgungsfahrt konnte eine Fußgängerin nur durch einen Sprung zur Straße einen Zusammenstoß verhindern. Auch ein der Fluchtrichtung entgegenkommendes Fahrzeug konnte nur durch eine Notbremsung Schlimmeres verhindern. An der Einmündung Rottstraße / Kopstadtplatz / Fontänengasse beobachtete der Zeuge, wie der Unfallfahrer gegen einen Begrenzungspfeiler fuhr. Um eine weitere Flucht zu verhindern, nutze der Zeuge sein eigenes Fahrzeug und blockierte die sehr breite Einmündung. Der Flüchtende schaffte es jedoch, an der Blockade vorbeizufahren und beabsichtigte nun, seine Fahrt über die Rottstraße fortzusetzen. Dort kollidierte er mit einem 60-jährigen Citroen C5 Fahrer. Durch den Unfall verkeilte sich der Focus mit dem Steinbegrenzungspfeiler und dem Citroen C5, sodass der Fahrer und der Beifahrer zu Fuß die Flucht ergriffen. Der 19-jährige verfolgte daraufhin den Fahrer und hielt diesen fest. Neben der heftigen Gegenwehr des Fahrers bekam der Essener von dem Beifahrer einen Schlag gegen den Hinterkopf, sodass beide die Flucht fortsetzen konnten. Der Zeuge erlitt durch den Schlag schwerere Verletzungen, ein Rettungswagen verbrachte ihn in ein Essener Krankenhaus. Der zuständige Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats ermittelt wegen einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, Unfallflucht und Körperverletzung. Zeugen sowie etwaige Geschädigte, insbesondere die Fußgängerin und der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0201/8290 zu melden. (ChWi)

