POL-E: Essen: Brand in einer katholischen Hauptschule - Polizei ermittelt Täter

Essen (ots) - 45327 E-Katernberg: Am Dienstag, 17 Januar zwischen 9:30 und 9:50 Uhr brannte es im Klassenzimmer einer 8. Klasse der katholischen Hauptschule in der Termeerhöfe. Eine Lehrerin (60) stellte bereits zum Beginn der Unterrichtsstunde fest, dass die Tür zum Klassenzimmer unverschlossen und das Türschloss mit Klebstoff manipuliert war. Mit Beginn der ersten großen Pause begaben sich die Lehrerin und die Schüler gemeinsam auf den Schulhof. Kurz nach Pausenende bemerkten Schüler, im für diese Stunde unbenutzten Klassenzimmer, Rauch und betätigten den Feueralarm. Die sofort alarmierte Feuerwehr bekämpfte das Feuer, welches einen Sachschaden von ca. 50.000 Euro entstehen ließ. Der zuständige Brandermittler verfolgte daraufhin Hinweise und nutzte seine kriminalpolizeiliche Erfahrungen, um letztendlich drei Tatverdächtige (16j / 2x14j) festzustellen. Die Schüler, welche zum Teil bereits bei gleichartigen Delikten aufgefallen waren, beschuldigten sich in den ersten Vernehmungen gegenseitig. (ChWi)

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell