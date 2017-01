POL-E: Essen: Trickdiebstahl gescheitert - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots) - 45326 E-Altenessen: Am Dienstag, 24. Januar gegen 11:20 Uhr schellte ein bislang unbekannter Mann bei einer 86-jährigen Essenerin in der Straße 'Nobermanns Hude' und stellte sich als Mitarbeiter der Wasserwerke vor. Aufgrund einer Verunreinigung des Wassers wäre der Mann gerufen worden, das Problem sei nun aber behoben. Nun müsse er sich in den Haushalten von der Qualität des Wassers überzeugen. Als es erneut schellte und der Unbekannte seinen Arbeitskollegen hinzuziehen wollte, kam der 86-Jährigen die Situation merkwürdig vor und sie verwies den Mann ihrer Wohnung. Die Person kann wie folgt beschrieben werden: Der Mann war circa 180 cm groß, Mitte 20, südländischer Phänotyp, gepflegtes Erscheinungsbild, schwarze Haare, bekleidet mit einer blauen Hose und einer blauen Jacke. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat die Person gesehen und kann Angaben zu ihr machen? Seien Sie vorsichtig und lassen sie keine unbekannten Personen in die Wohnung.(ChWi)

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell