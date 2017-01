POL-E: Essen: Explosion zerstört Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses- Sprengstoffermittler sichern Spuren am Tatort

Essen (ots) - 45144 E- Frohnhausen: Am gestrigen Montagabend, 24. Januar, kam es im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses an der Giesebrechtstraße 25 zu einer Explosion. Nahe der Einmündung zur Nöggerathstraße schreckten die Anwohner um 22.30 Uhr auf, als mit einem lauten Knall nicht nur die Briefkastenanlage durch die Explosion zerstört wurde. Glücklicherweise kamen keine Menschen zu Schaden.

Bereits am 1. Dezember 2016, gegen 22.20 Uhr, ereignete sich an gleicher Stelle eine Explosion, als Unbekannte ebenfalls in der Briefkastenanlage etwas zündeten. Auch in diesem Fall entstand erheblicher Sachschaden.

Noch am heutigen Dienstagmorgen nehmen Sprengstoffexperten des Kriminalkommissariats 11 den Tatort erneut in Augenschein. Möglicherweise haben Anwohner und Zeugen Beobachtungen gemacht, die der Polizei bei der Identifizierung der Täter helfen können. Im Dezember sollen mehrere Personen aus Richtung des Tatortes geflüchtet sein. Ein in der Nähe geparktes Fahrzeug, möglicherweise auch mit auswärtigem Stadtkennzeichen, könnte dabei zur weiteren Flucht bereitgestanden haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der zentralen Rufnummer 0201- 8290 entgegen. /Peke

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell