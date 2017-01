POL-E: Essen: Verletzte nach Verkehrsunfällen in Freisenbruch und Dellwig

Essen (ots) - 45117 E-Stadtgebiet: Nach gestrigen (21. Januar) Verkehrsunfällen in Freisenbruch und Dellwig müssen drei Verletzte in Krankenhäusern behandelt werden.

Gegen 19:15 Uhr krachte ein 28-jähriger Essener auf der Bochumer Landstraße gegen einen Baum. Offenbar war der junge Mann mit seinem Kia von der Straße Ruhrau nach rechts in die Bochumer Landstraße abgebogen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über den Wagen, geriet auf den Gehweg und kam erst vor dem Baum zum Stehen. Flammen schlugen aus dem Motorraum. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die alarmierten Polizisten stellten Alkoholgeruch im Atem des Fahrers fest. Ein Test bestätigte den Verdacht. Zudem besteht der Verdacht auf Drogenkonsum. Im Krankenhaus wurden ihm zwei Blutproben entnommen.

Bis etwa 21 Uhr musste die Bochumer Landstraße gesperrt werden.

Am Morgen mussten zwei Autofahrer nach einem Unfall auf der Bottroper Straße in eine Klinik gebracht werden. Nach Zeugenangaben ungebremst war eine 80 Jahre alte Bottroperin mit ihrem VW Polo ins Heck eines Mazdas gefahren (Fahrer 37), der an der Kreuzung Alte Bottroper Straße vor einer roten Ampel warten musste. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen des 37-Jährigen auf den davorstehenden Seat einer Frau (36) aus Bottrop geschoben. Während diese mit dem Schrecken davon kam, mussten die beiden anderen Beteiligten stationär in Krankenhäusern aufgenommen werden. (LL)

