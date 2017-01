POL-E: Mülheim an der Ruhr: Unbekannter will Geld mit gefundener Kreditkarte abheben - Foto - Wer kennt diesen Mann?

Wer kennt diesen Mann? Bild-Infos Download

Essen (ots) - 45468 MH-Stadtgebiet: Nach dem Fund einer Kreditkarte versuchte der hier abgebildete Mann vergeblich, Geld von dem fremden Konto abzuheben.

Anfang Mai vergaß ein 54-jähriger Mülheimer seine Kreditkarte in einem Geldinstitut an der Düsseldorfer Straße. Als der Tatverdächtige das Zahlungsmittel anschließend fand, versuchte er, am Automaten Bargeld zu erlangen. Dies gelang nicht. Die Karte warf er anschließend in den Außenbriefkasten und verschwand.

Eine Überwachungskamera fertigte Aufnahmen des mutmaßlichen Täters. Wer kennt diesen Mann?

Hinweise nimmt der zuständige Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. (LL)

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell