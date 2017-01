POL-E: Essen: Polizei sucht Zeugen nach gefährlichem Fluchtversuch -weißer Ford Focus gefährdet andere Verkehrsteilnehmer

Essen (ots) - 45139 E-Frillendorf: Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstagabend (17. Januar) kurz vor 21 Uhr einen weißen Ford Focus mit Krefelder Kennzeichen (KR-) im Bereich Frillendorf beobachtet haben. Das Fahrzeug sollte gegen 20.46 Uhr auf der Elisenstraße, in Höhe der Ellern-Montan-Tankstelle, von einem Einsatzfahrzeug der Polizei angehalten werden. Der Fahrzeugführer missachtete jedoch die deutlichen Anhaltesignale und erhöhte stark seine Geschwindigkeit. Kurz bevor die Elisenstraße zur Elisabethstraße übergeht, wechselte der Fahrer den Fahrstreifen in den Gegenverkehr, um drei in seine Fluchtrichtung fahrende Fahrzeuge zu überholen. Zu diesem Zeitpunkt kam ihm ein PKW im Gegenverkehr entgegen. Der Fahrer dieses Autos musste stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Bei der weiteren Flucht auf der Elisabethstraße fuhr der Fahrer zweimal linksseitig im Gegenverkehr an, auf der Fahrbahn in der Mitte befindlichen Verkehrsinseln, vorbei. Die Ampel an der Kreuzung an der Ernestinenstraße zeigte "Rot". Der flüchtende weiße Focus überfuhr auch diese Kreuzung, ohne sein Tempo zu reduzieren. Die Fahrt ging anschließend weiter über die Hubertstraße in Richtung Kray. Auch hier fuhr der Fahrer des Focus mehrfach in den Gegenverkehr, um seine Flucht fortzusetzen. Wiederum mussten mehrere entgegenkommende Autofahrer stark abbremsen und ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Auch die Ampel an der Schönscheidtstraße überquerte der Flüchtige, ohne seine Geschwindigkeit zu verlangsamen bei "Rot". Von der Hubertstraße bog der flüchtende Fahrer mit seinem Fahrzeug nach rechts in die Straße "Vierhandbank" ab. Von der Vierhandbank bog das Fahrzeug in die Straße "Lunemannsiepen" ab. Dort konnte der Wagen einige Minuten nach Abbruch der Verfolgung durch die Polizei durch einen Streifenwagen angetroffen werden. Der 40-jährige Fahrer stand augenscheinlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Blutproben wurden entnommen. Er ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er und seine 24-jährige Begleiterin wurden mit zur Wache genommen. Im Ford Focus fanden die Beamten über 30 Flaschen hochwertigen Alkohols, sowie vier neuwertige Taschen und weitere diverse Lebensmittel. Die Polizei bittet Autofahrer und andere Zeugen, die Dienstagabend im Bereich der beschriebenen Fahrtstrecke Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0201/8290 zu melden. Zusatz: Die Polizei prüft bei solchen Einsatzfahrten ständig, ob ein Abbruch der Verfolgung notwendig ist, um Gefahren für andere Verkehrsteilnehmer zu minimieren. Auch hier wurde das Fahrzeug erst Minuten nach der Horrorfahrt durch hinzugezogene Streifenwagen wiedergefunden und angehalten. uf

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell