POL-E: Essen: Raub im Linienbus 170 - Foto - Polizei sucht Zeugen und Geschädigten

Essen (ots) - 45309 E.-Schonnebeck: Am späten Samstagnachmittag (19. November 2016, 17:35 Uhr) ereignete sich im Bus der Linie 170, kurz vor der Haltestelle Karl-Meyer-Platz in Essen Schonnebeck, ein Raub. Eine Gruppe von 6 männlichen Personen soll einem unbekannten Mann unter Androhung von Schlägen sein Mobiltelefon entwendet haben. Nach der Tat stieg die Gruppe um zirka 17:40 Uhr an der Haltestelle Karl-Meyer-Platz aus und flüchtete in unbekannte Richtung.

Bei der Tatausführung wurde die unbekannte Tätergruppe von einer Überwachungsanlage der EVAG gefilmt. Die Ermittlerin des Kriminalkommissariats sucht den Geschädigten und fragt:

Wer kennt die Täter auf den Bildern oder kann Angaben zu ihren Aufenthaltsorten machen?

Hinweise zu den flüchtigen Tätern nimmt das Essener Raubkommissariat unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. / SaSt

