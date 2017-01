POL-E: Essen: Polizei Essen sucht Sexualstraftäter - Fotofahndung

Wer kennt diesen Mann? Bild-Infos Download

Essen (ots) - 45127 E-Stadtkern: Die Polizei Essen sucht nach einem unbekannten Sexualstraftäter, der an einem U-Bahn-Aufgang an der Haltestelle Berliner Platz eine 30-Jährige begrapschte und bedrängte. Am Freitag, 12. August gegen 18:15 Uhr, begab sich die Essenerin in Richtung Universität, als sie von einem Schwarzafrikaner verfolgt und auf dem Treppenaufgang angegangen wurde. Mithilfe der Aufzeichnungen der Sicherheitskameras hofft das Kriminalkommissariat 12 auf Hinweise aus der Bevölkerung und bittet Zeugen, sich unter der zentralen Telefonnummer 0201-8290 zu melden. (ChWi)

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell