POL-E: Essen: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Essen - 43 Jährige mit Messerstich schwer verletzt - Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Essen (ots) - 45279 E.- Freisenbruch In den frühen Abendstunden des gestrigen Tages (15.Januar, 18:05 Uhr) verletzte eine 16- Jährige Essenerin ihre Mutter (43 J.) mit einem Messerstich schwer. Die 43- jährige Essenerin wurde aufgrund ihrer schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Es besteht keine Lebensgefahr. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Essen wurde die 16-jährige Tatverdächtige in der elterlichen Wohnung vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an, wir berichten nach./SaSt

