POL-E: Essen: Polizei sucht nach EC-Karten Betrügerin - Fotofahndung

Wer kennt diese Frau?

Essen (ots) - 45127 E-Stadtkern: Bereits am Freitag, 18. November, gegen 17 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Frau einer 75-jährigen im Limbecker Platz die Geldbörse. Kurz darauf ließ sich die Unbekannte an einem Geldautomaten an der Ostfeldstraße einen vierstelligen Geldbetrag auszahlen. Dabei filmte die Sicherheitskamera die Frau am Geldautomaten. Mit der Veröffentlichung der Fotos erhofft sich der Sachbearbeiter der Polizei Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zur abgebildeten Person machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Telefonnummer 0201/8290 entgegen. (ChWi)

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell