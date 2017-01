POL-E: Essen: Nach einem bewaffneten Raubüberfall fahndet die Essener Polizei mit Foto nach den zwei mutmaßlichen Tätern

1 weiterer Medieninhalt

Essen (ots) - 45127 Essen: Zwei bewaffnete Räuber überfielen am frühen Mittwochabend (16. November) ein An- und Verkaufsgeschäft in der Essener Innenstadt. Gegen 18 Uhr betraten zwei Unbekannte das Geschäft auf der Kreuzeskirchstraße und täuschten zunächst eine Verkaufsabsicht vor. Plötzlich zog einer der beiden Täter ein Messer, bedrohte damit den 34-jährigen Ladenbesitzer und nahm das auf der Verkaufstheke befindliche Bargeld an sich. Mit der Beute flüchtete das Duo zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die Kriminellen sind etwa 35 Jahre alt und zirka 1,80 - 1,90 Meter groß. Beide Männer sollen nordafrikanischer Herkunft sein. Sie können wie folgt beschrieben werden:

Der Haupttäter hatte eine sportliche, athletische Figur und kurzes, schwarzes Haar. Er war bekleidet mit einer dunkelblauen, längeren Jacke mit integrierter Kapuze. Er trug und eine schwarze Jeans und führte ein Messer mit sich.

Sein Komplize hatte eine stabile Figur und eine auffällige Narbe im linken Wangenbereich. Er trug eine dunkle Jacke und eine blaue Jeans. Des Weiteren führte er einen Rucksack mit sich.

Eine Überwachungskamera filmte die Tatverdächtigen. Der Ermittler des Kriminalkommissariats 31 fragt:

Wer kennt die Männer auf den Bildern oder kann Angaben zu ihren Aufenthaltsorten machen?

Hinweise zu den flüchtigen Räubern nimmt das Essener Raubkommissariat unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. / SaSt

