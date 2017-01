POL-E: Essen: Einbrecher entwenden dutzende hochwertige Werkzeugmaschinen der Marken Bosch und Makita - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots) - 45309 E-Schonnebeck: Nach dem Einbruch auf einem Firmengelände an der Bonifaciusstraße sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Am letzten Wochenende (7. - 9. Januar) brachen unbekannte Personen in das Betriebsgelände an der Bonifiaciusstraße ein, indem sie die Fensterscheiben der dortigen Büroräume einschlugen. Dort entwendeten sie dutzende hochwertige Werkzeugmaschinen. Um die Tatbeute abzutransportieren, nutzten die Täter mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Fahrzeug. Der zuständige Ermittler des Einbruchskommissariats bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/8290 zu melden. (ChWi)

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell