POL-E: Essen: Mutmaßlicher Einbrecher auf frischer Tat festgenommen - Untersuchungshaft

Essen (ots) - 45130 E-Rüttenscheid:

Ein auf frischer Tat festgenommener mutmaßlicher Einbrecher (23) sitzt seit dem Wochenende in Untersuchungshaft. In der Nacht zum Samstag (7. Januar, gegen 3 Uhr) hörte eine Anwohnerin der Adolfstraße Scheibenklirren und alarmierte die Polizei. Wenig später trafen die ersten Streifenwagen ein. Die Beamten stellten fest, dass in einem Hinterhof eine Fensterscheibe eingeschlagen worden war. Offenbar war der Täter anschließend in dahinterliegende Büroräume gelangt und hatte dortige Schränke durchsucht. Im Rahmen der Fahndung bemerkten Polizisten etwa zeitgleich einen Mann in der Kahrstraße. Beim Anblick der Beamten rannte er in Richtung Innenstadt davon. Ein Beamter verfolgte den Verdächtigen über die Rüttenscheider- und die Folkwangstraße. Hier entdeckten die Polizisten den Gesuchten zusammengekauert auf dem Boden in einem Hauseingang auf dem Hof. Sie nahmen den 23-Jährigen fest. Hinter Mülltonnen versteckt fand sich eine Plastiktüte mit der Beute und Werkzeug. Der Essener ist der Polizei bereits hinlänglich bekannt und saß bereits mehrfach in Haft. Er verbrachte die restliche Nacht im Polizeigewahrsam. In seiner Vernehmung räumte der Mann den Einbruch ein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete der zuständige Richter Untersuchungshaft an. (LL)

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell