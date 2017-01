POL-E: Essen: Einbrecher schlägt auf Heimkehrer ein- Polizei sucht mögliche Zeugen

Essen (ots) - 45139 E- Frillendorf:

Einen Einbrecher in der Wohnung überraschte gestern (Samstag, 7. Januar, 19:15 Uhr) ein nach Hause zurückkommendes Paar in Frillendorf. Als der Essener die Wohnung am Lüningshove , nahe dem Wisthoffweg/ Schimmelsfeld aufschloss, bemerkte er sofort den Einbruch. Türen, Schränke und Schubladen waren geöffnet und durchsucht. Im Wohnzimmer traf er plötzlich auf den noch anwesenden Einbrecher, der ihn mit einem Notebook zu Boden schlug. Trotz des Angriffs konnte der Mann den Eindringling erneut ergreifen. Mit Faustschlägen befreite sich dieser erneut und drohte "Verp... dich", bevor er durch den Hausflur ins Feie flüchtete. Möglicherweise haben Anwohner Beobachtungen gemacht, die der Polizei helfen, den Räuber zu ermitteln. Er soll etwa 25-30 Jahre alt, 1,85 m groß und schlank gewesen sein. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke, Kapuze und Jeans. Möglicherweise trug er einen 3-Tage Bart. Obwohl Polizisten kurz darauf im Umfeld nach im suchten, konnte er mit seiner Beute entkommen. Verdächtige Beobachtungen und Hinweise zu dem gewalttätigen Einbrecher nimmt die Polizei jederzeit unter ihrer zentralen Rufnummer 0201-8290 entgegen. /Peke

