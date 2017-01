POL-E: Essen: Mercedesfahrer versuchte sich der Polizeikontrolle zu entziehen- 61-Jähriger konnte nur mit Gewalt überwältigt werden

Essen (ots) - 45355 E-Bochold / 45359 E-Schönebeck:

Kurz vor 3 Uhr am Samstagmorgen (7. Januar) fiel einer Streifenbesatzung auf der Altendorfer Straße, Höhe 533, ein schwarzer Mercedes B 180 auf. An dem Wagen, der in Richtung Innenstadt unterwegs war, befanden sich keine amtlichen Kennzeichen. Die Beamten wendeten den Streifenwagen und gaben dem Fahrzeugführer optische und akustische Zeichen zum Anhalten. Trotz aktivierter Leuchtschrift, Blaulicht, roter Leuchtblitze, Sirene und Durchsagen über den Außenlautsprecher reagierte der Fahrer nicht. Bevor weitere Streifenwagen zur Unterstützeng eintrafen, hielt der Fahrer den Mercedes an der Einmündung zur Hirtsieferstraße an. Als die Beamten ausstiegen und den Fahrer ansprechen wollten, gab der Fahrer Gas und flüchtete über die Nöggerathstraße, Hopfenstraße bis zum Malzweg. Mit erheblichen Schlangenlinien fahrend traf er dort eine offenstehende Garage. Nachdem er mehrfach gegen die Garagenwand gefahren war, versuchten die Beamten, ihn erneut anzusprechen. Als er den kontrollierenden Beamten angriff, setzte dieser Reizgas ein. Mit dessen einsetzender Wirkung konnte der renitente Fahrer aus dem Wagen gezogen, überwältigt und gefesselt werden. Dem 61-jährigen Essener entnahm ein Arzt auf der Wache eine Blutprobe. Einen Führerschein konnte der augenscheinlich erheblich alkoholisierte Fahrer nicht vorlegen. Dieser befindet sich bereits in behördliche Verwahrung. Den Autoschlüssel und das Fahrzeug stellten die Beamten sicher und brachten den Mann später zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam. Außer weniger Schürfwunden und Augenreizungen beim Flüchtigen, die kurz nach der Festnahme mit Wasser behandelt wurden, blieben alle Beteiligte unverletzt. Den 61- Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren. /Peke

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell