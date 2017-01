POL-E: Essen: Blumenerde überführt Kriminellen-Fotos- Polizei folgte Zeugenhinweis

1 weiterer Medieninhalt

Essen (ots) - 45357 E.- Dellwig: In einer Seitenstraße am unteren Reuenberg stießen Polizisten gestern (Mittwoch, 4. Januar) in einer Wohnung auf eine Cannabis-Plantage. Der neue Mieter der Wohnung fiel den Nachbarn bereits im Dezember auf. Zahlreiche Gegenstände transportierte er mit seinem Auto in die Wohnung, die, obwohl abgedeckt, eigentlich kein Misstrauen erregten. Als der 55-jährige Essener jedoch Säcke mit Blumenerde heranschaffte, obwohl zur Wohnung kein Garten gehörte, informierte der Zeuge die Polizei. Kriminalbeamte folgten dem schriftlichen Hinweis ihres Kollegen und schauten nach dem Rechten. Trotz der heruntergelassenen Jalousien nahmen die Polizisten den unverkennbaren Geruch von Cannabis wahr. Der Rest war Routine. In den Räumen fanden sie neben dem nunmehr Beschuldigten über 250 Cannabispflanzen, die er in einer professionellen Plantage mit allem versorgte. In seiner eigentlichen Wohnung, die nicht weit entfernt liegt, fanden sich weitere Betäubungsmittel. Die Pflanzen, Betäubungsmittel und eine verbotene, bereitliegende Schreckschusswaffe stellten die Beamten in seinen Wohnungen und in seinem Fahrzeug sicher. Den Essener erwartet nun ein Strafverfahren. /Peke

