POL-E: Essen: Trickbetrüger ergaunern mehrere tausend Euro einer Seniorin - Polizei warnt vor der Masche - Zeugenaufruf

Essen (ots) - 45355 E.-Borbeck: Am Mittwoch (4.Januar) gegen 13:50 Uhr erhielt eine 74-Jährige Essenerin einen Anruf von einer Frau, die sich als ihre Schwiegertochter ausgab und um eine finanzielle Unterstützung für den Kauf eines Fahrzeuges bat. Mit der Absicht, ihrer angeblichen Schwiegertochter zu helfen, hob die Seniorin Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro ab und übergab ihr Erspartes an einem vor der Bank wartenden Mann. Erst durch einen Anruf ihres "richtigen" Sohnes erfuhr die 74-Jährige, dass sie auf eine geschickte Mache der Betrüger hereingefallen ist.

Der unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben werden:

Er soll zirka 30-35 Jahre alt und in etwa 1,60 Meter groß gewesen sein. Er trug eine Brille und hatte einen kurzen grauen Stoppelbart im Gesicht. Er sprach akzentfrei Deutsch und war mit einem grünen Parker und einer dunkelblauen Strickmütze bekleidet.

Der zuständige Ermittler des Kriminalkommissariats 31 sucht Zeugen, die Angaben zu dem Gesuchten im Bereich der Frintroper Straße/ Bocholder Straße machen können.

Ferner bittet die Polizei aufgrund der immer wieder erfolgreichen Straftaten durch diese spezialisierten Trickbetrüger um erhöhte Wachsamkeit. Übergeben sie keiner fremden Person Wertgegenstände, auch wenn ihre angeblichen Verwandten dies ausdrücklich wünschen. Angehörige, Freunde und Nachbarn von älteren Menschen bitten wir, diese perfide Art der Kriminalität bekannt zu machen. Oft verlieren die Betrogenen nicht nur ihr gesamtes Vermögen, manchmal verlieren sie auch das Vertrauen in ihre eigene Selbstständigkeit. In jedem Verdachtsfall, können Betroffene auf die Unterstützung der Polizei in Essen und Mülheim vertrauen, die über ihre Notrufnummer 110 oder der amtlichen Telefonnummer 0201- 8290 jederzeit erreichbar ist./ SaSt

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell