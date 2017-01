POL-E: Mülheim an der Ruhr: Ein Toter und Verletzte in Mehrfamilienhaus - Polizei ermittelt Ursache

Essen (ots) - 45468 MH-Altstadt:

Nach dem Tod eines 36 Jahre alten Mannes und weiteren neun Verletzten in einem Mehrfamilienhaus ermittelt die Polizei. Gegen 19:25 Uhr (Dienstag, 3. Januar) waren Feuerwehr und Polizei in die Schreinerstraße gerufen worden. Ein Mieter (36) lag leblos in seiner Wohnung. Reanimationsversuche blieben erfolglos. Die Messgeräte der Feuerwehr zeigten einen deutlich erhöhten Kohlenmonoxidgehalt in der Luft an. Sechs Kinder (3, 6, 7, 4, 9, 11) und drei Erwachsene (25, 33, 40) mussten in eine Klinik gebracht werden. Zusätzlich wurde ein Mitarbeiter des Rettungsdienstes aufgrund erhöhter CO-Werte kurzfristig behandelt. Inwieweit ein Defekt der Gas- oder Kaminanlage des Gebäudes als Ursache in Frage kommt, klären Ermittler des Kriminalkommissariats 11 mit Unterstützung eines Gutachters. Der Leichnam des 36-Jährigen wird heute obduziert. (LL)

