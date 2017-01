POL-E: Essen: Mit 1 gestohlenen Fahrzeug fuhren 2 Einbrecher zu 3 Wohnhäusern - Polizei nimmt das Duo fest

Essen (ots) - 45141 E- Nordviertel / 45139 E- Ostviertel: Am gestrigen Dienstag, 3. Januar, versuchte ein Einbrecherpärchen (31/37) in drei Wohnungen im Essener Nord- und Ostviertel einzubrechen.

Gegen 13:35 Uhr meldeten sich Wohnungsinhaber (45/41) aus der Beuststraße bei der Polizei und gaben an, dass sie soeben einen Wohnungseinbrecher, welcher durch das gekippte Fenster in die Wohnung einsteigen wollte, durch ansprechen und hinterherlaufen verscheucht hätten. Der Täter, beschrieben als ungepflegt wirkender junger hagerer Mann, bekleidet mit einer dreckigen hellen Oberbekleidung und einer grauen Sporthose, rannte zu einem zur Flucht bereitgestelltem Opel Corsa und fuhr mit seiner Komplizin davon.

Kurze Zeit später meldete sich ein Bewohner (80) der Overbergstraße bei der Polizei und gab an, soeben einen Wohnungseinbrecher verscheucht zu haben. Dieser wollte, nachdem er ein gekipptes Fenster geöffnet hatte, die Wohnung betreten. Da er hierbei eine Porzellanvase und zwei Porzellanfiguren auf den Boden stieß, begab sich der 80-jährige zum Fenster. Die Täterbeschreibung stimmte mit der von der Beuststraße überein. Die kurz nach der Tat eingesetzten Polizeibeamten trennten sich vor Ort und setzten ihre Fahndung sowohl 'zu Fuß' als auch im Fahrzeug fort.

Der fußläufig fahndende Kollege sah auf der Altenbergstraße plötzlich einen Mann aus einem Erdgeschossfenster springen, auf welche die Personenbeschreibung zutraf. Er verfolgte den Täter zu einem schwarzen Opel Corsa, der auf der Altenessener Straße zur Flucht bereit stand. Die über Funk informierte Kollegin fuhr daraufhin den Streifenwagen direkt vor den Corsa, sodass eine Flucht nicht mehr möglich war. Die Festnahme erfolgte ad hoc.

Noch bei der Festnahme erschien der Bewohner (58) der Altenbergstraße und teilte den Beamten mit, dass der Festgenommene der Mann sei, der kurz zuvor versucht hätte bei ihm einzubrechen. Auch hier sei der Täter über das auf Kipp stehende Erdgeschossfenster in die Wohnung eingestiegen und hätte sich an einer Handtasche zu schaffen gemacht.

In dem Fahrzeug, welches am Neujahrstag im Essener Südviertel entwendet und mit einem Mülheimer und einem Essener Kennzeichen versehen war, konnten die Beamten weiteres Diebesgut auffinden. Bei den Durchsuchungen der Wohnungen des festgenommen Paares, fanden die Polizeibeamten noch weiteres Diebesgut, welches zum Teil schon anderen Einbrüchen zugeordnet werden konnte. Beide Personen verbrachten die Nacht im Polizeigewahrsam und sollen dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Bitte denken sie daran, dass ein 'auf Kipp' stehendes Fenster einer der häufigsten und erfolgreichsten Möglichkeiten ist, in eine Wohnung einzubrechen. (ChWi)

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell