POL-E: Essen: Anwohnerin beobachtet Handtaschenräuber- Polizei sucht weitere Zeugen

Essen (ots) - 45144 E.-Frohnhausen: In den frühen Montagabendstunden (2. Dezember, 17:55 Uhr) rissen zwei unbekannte Männer eine 68-Jährige auf der Mommsenstraße/ Kerckhoffstraße von hinten zu Boden. Das Duo schlug auf die am Boden liegende Essenerin ein und versuchte die Handtasche der Frau zu entreißen. Bei dem Angriff schaffte es einer der Räuber die Geldbörse aus der Handtasche zu fischen. Anschließend ließen die Täter von der 68-Jährigen ab und flüchteten über die Kerckhoffstraße in Richtung Berliner Straße. Eine Anwohnerin beobachtete das Geschehen und kann das Duo wie folgt beschreiben: Ein Räuber soll zirka 30-35 Jahre alt sein. Er soll groß und eine schlanke Statur haben. Der zweite Täter soll kleiner als sein Komplize gewesen sein. Er trug einen dunklen langen Pullover oder Jacke und soll akzentfrei Deutsch gesprochen haben. Beide Männer sollen entweder eine Mütze getragen haben oder hatten sehr dunkle Haare. Der Ermittler des Raubkommissariats sucht weitere Zeugen, die Hinweise zu den Gesuchten oder Beobachtungen im Bereich Mommsenstraße/ Kerckhoffstraße machen können. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Essen unter der Telefonnummer 0201/829-0 in Verbindung zu setzten. /SaSt

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell