POL-E: Mülheim an der Ruhr: Tödlich verletzte Frau in Wohnung aufgefunden - Folgemeldung - 88- jähriger Tatverdächtiger festgenommen- Mülheimer Gericht erließ Haftbefehl wegen Mordes

Essen (ots) - 45481 MH-Saarn: Seit vorgestern Abend, 1. Januar (18:20 Uhr) ermittelt eine Essener Mordkommission nach einem vollendeten Tötungsdelikt in Mülheim/Ruhr-Saarn -wie wir am 2. Januar berichteten-. Am heutigen Nachmittag erließ, auf Antrag der Duisburger Staatsanwaltschaft, das Amtsgericht Mülheim Haftbefehl wegen Mordes gegen den 88-jährigen Ehemann. Der schwerverletzte Beschuldigte wird weiterhin im Krankenhaus behandelt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern weiterhin an. /SaSt

