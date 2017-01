POL-E: Mülheim an der Ruhr: Zeugensuche nach Geldbörsenraub

Essen (ots) - 45468 MH-Altstadt: Am Samstag, 31. Dezember gegen 2:30 Uhr, griffen vier augenscheinlich heranwachsende einen 48-jährigen Mülheimer auf der Hügelstraße an und stahlen seine Geldbörse. Sie schlugen und traten auf den am Boden liegenden Mann ein und ließen erst ab, als sie die Geldbörse sicher hatten. Die albanisch aussehenden Männer im Alter von 18-24 Jahren flüchteten daraufhin in unbekannter Richtung. Der 48-jährige musste von Rettungskräften einem Mülheimer Krankenhaus zugeführt werden. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0201-8290 zu melden. (ChWi)

