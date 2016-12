POL-E: Essen: Lastwagen erfasst Fußgänger und verletzt ihn tödlich - Folgemeldung - Unfallopfer identifiziert

Essen (ots) - 45309 E.-Schonnebeck: Heute gegen 6:30 Uhr kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall an der Einmündung Saatbruchstraße/Huestraße. - Wir berichteten am Freitagmorgen (30. Dezember 10:09 Uhr) Ein 41-jähriger Mann aus Lünen erfasste offenbar beim Linksabbiegen mit seinem Lastwagen einen Fußgänger auf der Straße. Der 60-jährige Essener verstarb aufgrund seiner schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Der unter Schock stehende Lastwagenfahrer musste medizinisch betreut werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an.

Der Verunglückte ist in diesem Jahr der fünfte Verkehrstote auf Essener Straßen. /SaST

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell