POL-E: Essen: Böller fliegt in fließenden Verkehr - Strafanzeige

Essen (ots) - 45143 E-Altendorf: Die Polizei ermittelt gegen zwei Männer und ihre beiden weiblichen Begleiterinnen, nachdem ein Böller im fließenden Verkehr neben einem Polizeiwagen explodiert war.

Gegen 17:30 Uhr musste der Opel gestern Nachmittag (29. Dezember) auf dem Linksabbiegerstreifen der Altendorfer Straße in Richtung Haedenkampstraße verkehrsbedingt warten. Als ein Wagen der Essener Einsatzhundertschaft rechts an dem Astra vorbeifuhr, explodierte in Höhe der Fahrertür des Gruppenwagens ein extrem lauter und grell blitzender Böller.

Nach einer Schrecksekunde stoppten die Polizisten ihren Wagen. Ein Zeuge gab an, dass der Kracher aus dem Opel Astra geflogen sei. Die Beamten lotsten den Wagen in die Haedenkampstraße und überprüften die vier Insassen (22, 26, 28, 49). Keiner machte Angaben.

Im Kofferraum des Autos fanden sich mehrere große Pakete Böller ohne BAM-Prüfsiegel. Die Pyrotechnik wurde beschlagnahmt. Gegen die vier Essener(innen) läuft ein Ermittlungsverfahren. (LL)

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell