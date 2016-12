POL-E: Essen: Mutmaßliche Handyräuber in der Essener Innenstadt festgenommen

Essen (ots) - E.- Stadtkern: Am frühen Mittwochmorgen (28. Dezember) gegen 4 Uhr raubten zwei Täter in Höhe Burgplatz/ Kettwiger Straße, unter Androhung und Ausführung von Schlägen, die Mobiltelefone und das Bargeld von drei 18-Jährigen. Aufgrund der sehr guten Personenbeschreibung nahmen Polizisten die beiden Räuber (26 J.) wenig später im unmittelbaren Tatumfeld vorläufig fest. Das Diebesgut konnte bei einem der Männer aufgefunden werden. Beide mutmaßlichen Täter sind einschlägig polizeilich bekannt und halten sich ohne festen Wohnsitz in Deutschland auf. Ein Essener Richter ordnete gegen sie Untersuchungshaft an. /SaSt.

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell