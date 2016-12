POL-E: Essen: Verletzte und hoher Sachschaden nach zwei Verkehrsunfällen im Stadtgebiet Essen

Essen (ots) - 45117 E-Stadtgebiet: Drei Verletzte und hoher Sachschaden sind das Resultat von Verkehrsunfällen in Kray und Bredeney. Am Dienstagmorgen (27. Dezember, 6 Uhr) übersah eine 48-Jährige Bochumerin in ihrem Ford, beim Abbiegen auf die Haltener Straße, den herannahenden Hyunday eines 31-jährigen Witteners. Es kam zu einem Unfall. Durch den Zusammenstoß erlitten beide Autofahrer Verletzungen, die in nahegelegenen Kliniken weiter behandelt werden mussten. Die beschädigten Autos wurden abgeschleppt. Am 27. Dezember verletzte sich eine 29-Jährige bei einem Verkehrsunfall auf der Bredeneyer Straße. Aus unerklärlichen Gründen kam die Peugeotfahrerin von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Laterne. Am Fahrzeug der Essenerin entstand Totalschaden. Nach einer ersten medizinischen Versorgung an der Unfallstelle verblieb die 29-Jährige zur Beobachtung im Krankenhaus. /SaSt

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell