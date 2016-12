POL-E: Essen: Trickdiebe ergaunern Bargeld einer Seniorin

Essen (ots) - 45355 E-Borbeck-Mitte: In einem Café auf der Rudolf-Heinrich-Straße sprach am 23. Dezember gegen 14:30 Uhr ein unbekannter Mann eine 79-jährige Essenerin an und bat sie um die Erklärung der Speisekarte. Durch das Ablenkungsmanöver ergriff vermutlich ein weiterer Täter unbemerkt die Geldbörse aus Handtasche der Frau. Erst beim Bezahlen fiel der Cafébesucherin das Fehlen ihrer Geldbörse auf. Beide Täter können wie folgt beschrieben werden: Sie sind in etwa 18-20 Jahre alt und hatten ein gepflegtes Erscheinungsbild. Bei den Tätern soll es sich um zwei Männer mit osteuropäischer Herkunft gehandelt haben. Wer kann Angaben zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Essen unter der Telefonnummer 0201/829-0 in Verbindung zu setzen./ SaSt

