POL-E: Essen: Handtaschenräuber in Borbeck unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots) - 45355 E-Borbeck-Mitte: Am Samstagmorgen (24. Dezember) gegen 5:30 Uhr folgte ein unbekannter Täter auf der Gerichtstraße einer 62-Jährigen. In gebrochenem Deutsch sprach der Mann die Essenerin von hinten an und forderte sie auf ihm ihre mitgeführte Ledertasche auszuhändigen. Beim Umdrehen verpasste der Räuber der 62-Jährigen einen Schlag ins Gesicht woraufhin diese stürzte. Der Unbekannte entriss der am Boden liegenden Frau ihre Tasche und flüchtete anschließend mit der Beute zu Fuß in Richtung Otto-Brenner-Straße. Durch den Schlag zog sich die Essenerin eine Verletzung im Gesicht zu. Nach ersten medizinischen Versorgungen vor Ort, musste die 62-Jährige in eine Klinik gefahren werden. Der Flüchtende kann wie folgt beschrieben werden: Er ist in etwa 30 Jahre alt und zirka 1,70 Meter groß. Er sprach gebrochen Deutsch (evtl. Jugoslawisch). Der Täter hat eine normale Statur und war dunkel gekleidet. Der zuständige Ermittler des Raubkommissariats sucht Zeugen, die Hinweise zu den Gesuchten oder Beobachtungen im Bereich Rudolf-Heinrich-Straße/ Gerichtstraße/ Otto-Brenner-Straße machen können. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Essen unter der Telefonnummer 0201/829-0 in Verbindung zu setzten. /SaSt

