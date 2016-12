POL-E: Essen: Handtaschenraub in Altendorf - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots) - 45143: Essen-Altendorf: Am 23. Dezember gegen 13:15 Uhr näherte sich ein unbekannter Mann einer 71-Jährigen auf der Röntgenstraße von hinten an und stieß diese zu Boden. Bei dem Sturz entriss der Täter die mitgeführte Handtasche der Frau. Anschließend flüchtete der Räuber mit der Beute zu Fuß in Richtung Altendorf. Die 71 Jährige blieb unverletzt. Der Flüchtige kann wie folgt beschrieben werden: Er ist in etwa 17 Jahre alt und zirka 1,75 Meter groß. Der Mann soll südländischer Herkunft sein. Er hatte eine schlanke Statur und trug bei der Tatbegehung eine Mütze oder Kappe. Der Ermittler des Raubkommissariats sucht Zeugen, die Hinweise zu den Gesuchten oder Beobachtungen im Bereich Röntgenstraße machen können. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Essen unter der Telefonnummer 0201/829-0 in Verbindung zu setzten. /SaSt

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell