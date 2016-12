POL-E: Essen: 92-Jähriger Heiligabend im Südostviertel beraubt

Essen (ots) - 45138 E.- Südostviertel:

Einen 92-jährigen Essener ging ein unbekannter Trickdieb am Heiligabend (Samstag, 24. Dezember, gegen 11:30 Uhr) so heftig an, dass nun wegen einer Raubstraftat gegen ihn ermittelt wird. Als der Senior in sein Wohnhaus an der Manteuffelstraße zurückkehrte, konnte auch der Unbekannte vor der sich schließenden Haustüre, in das Treppenhaus gelangen. Er bedrängte den alten Herrn zunächst, indem er ihm seine Hilfe aufzwingen wollte, wurde aber gewalttätig, als der Angegriffene ihn zurückwies. Gewaltsam drückte der etwa 25-30 Jahre alte Südosteuropäer sein Opfer an die Wand und raubte aus der Manteltasche die Brieftasche. Geschockt berichtete der alte Herr später den Polizisten von dem Erlebten. Die Essener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0201- 8290 entgegen. /Peke

