POL-E: Essen: Nach Farbattacke nimmt die Polizei vier Verdächtige fest- Sicherheitsdienst entdeckt am Opernplatz verdächtige Personengruppe

Mit Farben beschmierten mehrere Personen in der Nacht von Heiligabend auf den 1. Weihnachtstag die Fassade eines Energieunternehmens am Opernplatz. Um 3:30 Uhr (Sonntag, 25. Dezember) fiel dem Sicherheitsdienst die Gruppe auf. Anarchie- Zeichen und andere "sinnvolle" Sprüche hatten sie bereits aufgetragen, als sie bei ihrer Entdeckung die restlichen Farbeimer gegen das Gebäude leerten. Dunkel gekleidet und maskiert flüchteten sie in Richtung des Stadtparks. Hier konnten alarmierte Polizeibeamte wenig später vier Verdächtige stellen. Maskierungen und mit Farbe beschmutzte Kleidung sprachen für ihre Tatbeteiligung. Die vier Beschuldigten nahmen die Beamten zur Feststellung ihrer Personalien mit auf die Wache. Nur aufgrund ihrer Fingerabdrücke identifizierten die Beamten zwei wohnungslose Männer. Einen 20-jährigen Hamburger und einen 24-jährigen Algerier. Die beiden anderen Personen konnten bislang nicht identifiziert werden. Die Gruppe wurde später wieder auf freien Fuß gesetzt./Peke

