POL-E: POL-E: Essen/ Oberhausen/ Duisburg: Möglicherweise vereitelte Polizei Essen einen Anschlag auf das Centro Oberhausen - Folgemeldung- 45117- E/ 46045- OB/ 47053 Duisburg:

Essen (ots) - In der vergangenen Nacht (23. Dezember, gegen 00:45 Uhr) nahm die Polizei Essen zwei verdächtige Männer (28,31) in polizeiliches Gewahrsam. Nach einem Hinweis aus Sicherheitskreisen, gibt es einen Verdacht, dass die Männer möglicherweise einen Anschlag auf das Oberhausener Centro O geplant haben könnten. -Wir berichteten am frühen Freitagmorgen (23. Dezember, 01.28 Uhr)-

Seitdem ermittelt der Staatsschutz der Essener Polizei, unterstützt durch weitere Kriminalbeamte dahingehend, ob sich der Anfangsverdacht weiter konkretisieren lässt. Mit Beschluss des verantwortlichen Richters, bleiben die beiden Männer zunächst bis Samstag (24. Dezember) in polizeilichem Gewahrsam. /Peke

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell