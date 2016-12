POL-E: Mülheim an der Ruhr: 8-Jähriger auf seinem Heimweg beraubt

Essen (ots) - 45479 MH-Broich:

Am Mittwoch (21. Dezember) gegen 12:45 Uhr griffen zwei unbekannte Jungen einen 8-Jährigen auf der Calvinstraße an. Der Junge befand sich auf dem Heimweg, als die Täter ihm den Arm verdrehten und zu Boden schubsten. Mit einem Schlüsselbund als Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Junge blieb unverletzt. Die beiden Rabauken könnten jünger als 14 Jahre gewesen sein, so die Zeugenaussagen und damit möglicherweise noch strafunmündig. Beide Jungen hatten blaue Augen und blonde, bzw. braune Haare. Damit es möglicherweise nicht zu einer späteren kriminellen "Karriere" kommt, hat die Ermittlungsgruppe Jugend den Fall übernommen. Die Beamten "kümmern" sich um jüngere Intensivtäter, die leider oft durch schwere Straftaten auffallen. Der ermittelnde Beamte hofft auf Hinweise von Zeugen zu den beiden Jungen. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Essen unter der Telefonnummer 0201/829-0 in Verbindung zu setzten/ SaSt

