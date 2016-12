POL-E: Essen: Betrüger erbeutet Erspartes von Verstorbenem- Fotos- Überwachungskamera filmte die Straftat

2 weitere Medieninhalte

Essen (ots) - 45130 E.- Rüttenscheid: Mit der Bankkarte eines verstorbenen Esseners (75), hob ein unbekannter Mann am 3. September in Rüttenscheid, Geld an einem Geldautomaten ab. Nach bisherigen Ermittlungen des zuständigen Kriminalbeamten verschwand die Debit-Karte bei seinem letzten Aufenthalt im Essener Krupp-Krankenhaus. Mit den drei beigefügten Bildern, die den Unbekannten bei der Straftat zeigen, hofft die Polizei, seine Identität zu erfahren. Hinweise nimmt die Essener Polizei unter der zentralen Raufnummer 0201-8290 entgegen. /Peke

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell