POL-E: Essen: Mit gestohlener Bankkarte 999 Euro abgehoben- Foto- Polizei sucht Dieb und Betrüger

2016-12-21_Unbekannter Betrüger hebt in Essen 999 Euro ab

Essen (ots) - 45127 E.- Innenstadt:

Am 27. August bestahl ein noch unbekannter Dieb in der Stadtmitte eine Essenerin. In der gestohlenen Brieftasche fand der Mann auch eine Bankkarte mit der dazugehörigen Geheimzahl. Beides setzte er später an einem Bankautomaten Am Waldhausenpark ein. Trotz seines vermutlichen Tricks, exakt nur "999 Euro" abzuheben, fahndet die Essener Polizei mit seinem abgelichteten Konterfei nach ihm. Hinweise zu dem noch unbekannten Mann nimmt die Polizei unter ihrer zentralen Rufnummer 0201-8290 entgegen. /Peke

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell