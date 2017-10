POL-AC: Fußgänger von Pkw erfasst

Aachen (ots) - Am gestrigen Abend, gegen 19.40 Uhr, lief ein 24jähriger Mann aus Aachen bei Rotlicht über den Pontwall in Aachen, um auf der anderen Straßenseite den wartenden Bus noch zu erreichen. Ein 62jähriger Pkw-Fahrer aus Aachen konnte nicht mehr ausweichen und erfasste den Fußgänger auf seiner Fahrspur. Durch den Zusammenstoß mit dem Pkw wurde der junge Mann schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand leichter Sachschaden. /Vo.

